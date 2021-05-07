В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

В пятницу, 7 мая, на Красной площади в Москве началась генеральная репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы. Видеотрансляцию ведет ТАСС.

9 мая в параде примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, а также 76 самолетов и вертолетов.

Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В этом году 9 мая впервые откроют воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н.

Также в 2021 году на параде впервые пролетит стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Первая ночная репетиция прошла на Красной площади 30 апреля. В ней было задействовано 37 пеших расчетов, состоящих из более 12 тысяч человек, а также 190 единиц военной техники. 4 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы, в ней участвовали пешие парадные расчеты и военная техника.

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