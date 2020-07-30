В Москве начали искать педофила со шрамом на лице

В Москве сотрудники полиции начали искать педофила, пристававшего к детям и подросткам, с одной отличительной чертой — шрамом на правой щеке. Об этом в четверг, 30 июля, стало известно РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчину часто замечали на Ангарской и Базовской улицах в районе Западное Дегунино.

21 июля сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово задержали 29-летнего горожанина, подозреваемого в изнасиловании семи молодых женщин. Местные жители из-за страха прозвали его «бутовским маньяком». В вечернее время он хватал своих жертв со спины, пока они его не замечали, насиловал и после этого мог ограбить.

Позже также выяснилось, что его смогли задержать по фотороботу, составленному потерпевшими. Кроме того, мужчина очень быстро бегал, так как смог скрыться и от мастера спорта по легкой атлетике, который хотел отомстить за свою супругу.

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