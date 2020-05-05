В Москве начали отключать отопление

В течение трех дней в Москве будут поэтапно отключать отопление. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся на сайте правительства Москвы.

По его словам, отопление в зданиях отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне восьми градусов тепла и ожидается ее дальнейшее повышение. Начало процедуры запланировано на 6-7 мая.

После отключения отопления начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Власти также заверили, что работы коммунальных служб не помешают москвичам, которые сейчас соблюдают режим самоизоляции.

Отмечается, что горячую воду в многоквартирных жилых домах в этом году начнут отключать позже обычного — с 1 июня. График был скорректирован из-за коронавируса.

28 апреля в Москве продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно. В столице 15 апреля начал действовать пропускной режим, регулирующий поездки на личном и общественном транспорте, а также на такси. Большинство предприятий переведены на удаленную работу либо закрыты, граждан обязали не покидать жилище без веской причины.

4 мая в центре погоды «Фобос» сообщили, что С понедельника по среду в столице ожидаются ливни с грозами, при этом температурный режим предсказан на уровне майского климата Ялты или Сочи. Пик потепления придется на вторник, термометры покажут около 23 градусов тепла, говорится в сообщении.

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