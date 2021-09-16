Рабочие в Москве начали закрашивать граффити с именами пропавших детей на фасаде одного из домов на Большой Якиманке. Фотографию с десятком коммунальщиков опубликовала местная жительница в районной Facebook-группе «Соседи. Замоскворечье, Якиманка, Центр» в четверг, 16 сентября.

Речь идет о граффити, которое еще в мае создал художник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На стене указано около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок. Граффити, написанное в узнаваемой каллиграфической манере Лампаса, приурочили к Международному дню пропавших детей.