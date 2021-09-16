В Москве начали закрашивать граффити с именами пропавших детей
Рабочие в Москве начали закрашивать граффити с именами пропавших детей на фасаде одного из домов на Большой Якиманке. Фотографию с десятком коммунальщиков опубликовала местная жительница в районной Facebook-группе «Соседи. Замоскворечье, Якиманка, Центр» в четверг, 16 сентября.
Речь идет о граффити, которое еще в мае создал художник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На стене указано около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок. Граффити, написанное в узнаваемой каллиграфической манере Лампаса, приурочили к Международному дню пропавших детей.
Подписчики паблика возмутились попыткой уничтожить работу художника. «Закрашивание граффити — это, конечно, любимый вид спорта хозслужб, но уж это-то наверняка было в свое время "согласовано"»? — написал интернет-пользователь.
В июле 2020 года на стене жилого дома в подмосковном Чехове появилось огромное граффити с портретом русского писателя Антона Чехова. На нем изображен литератор в плетеном кресле на фоне дома и сада, а также фраза «Не уставайте делать добро».
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