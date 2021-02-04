В Москве обозначился устойчивый тренд на снижение заболеваемости COVID-19

В Москве наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и госпитализации больных коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице продолжает улучшаться. Так, последние недели ежедневно в городе регистрируют от полутора до двух с небольшим тысяч новых заболевших COVID-19. За последние семь дней число госпитализаций сократилось на 11 процентов и не превышает одной тысячи случаев.

В связи с этим власти приняли решение обратно перепрофилировать 15 стационаров для инфицированных SARS-CoV-2. Они вернутся к нормальной работе.

В Москве за последние сутки выявили 1545 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 935 355. В столице за все время вылечились 829 844 пациента, скончались 13 634 человек.

Мэр столицы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку стало рекомендацией. По словам градоначальника, решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.

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