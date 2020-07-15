В Москве объявили о начале бесплатного тестирования на коронавирус

Решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. В сутки в городе будут проводить до 50 тысяч ПЦР-исследований. За время эпидемии было проведено около 4,3 миллиона исследований.

«Сейчас, когда количество заболевших резко снижается, у нас появились свободные мощности, и мы имеем возможность их перераспределить на другие направления», — сказала Ракова.

Точки сдачи анализа откроются в 207 поликлиниках. «При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — резюмировала она.

С 14 мая москвичей начали массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Программу тестирования ИФА-методом на определение антител к коронавирусу запустили в 30 столичных поликлиниках.