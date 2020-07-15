В Москве объявили о начале бесплатного тестирования на коронавирус
С четверга, 16 июля, москвичи смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус. О начале массового исследования объявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.
Решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. В сутки в городе будут проводить до 50 тысяч ПЦР-исследований. За время эпидемии было проведено около 4,3 миллиона исследований.
«Сейчас, когда количество заболевших резко снижается, у нас появились свободные мощности, и мы имеем возможность их перераспределить на другие направления», — сказала Ракова.
Точки сдачи анализа откроются в 207 поликлиниках. «При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — резюмировала она.
С 14 мая москвичей начали массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Программу тестирования ИФА-методом на определение антител к коронавирусу запустили в 30 столичных поликлиниках.
В Москве за минувшие сутки было зарегистрировано 628 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице с начала пандемии составляет 231 270. Всего выздоровели 167 810 человек, умерли — 4234. В Московской области за сутки число заразившихся увеличилось до 61 059. Выявлено 173 новых инфицированных. В регионе полностью излечились 42 013 человек. Умерли — 1022.
С 13 июля в Москве отменен масочно-перчаточный режим, однако средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться в местах массового скопления людей и общественном транспорте.
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