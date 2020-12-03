В Москве подорожают услуги ЖКХ

Коммунальные услуги в Москве подорожают: рост с 1 июля 2021 года составит не более 4,6 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение мэра города Сергея Собянина.

Агентство напомнило, что 1 июля текущего года предельный рост тарифов на услуги ЖКХ был установлен на уровне 5 процентов, однако реальный рост составил в среднем 3,7 процента.

В ноябре Собянин объявил об индексации цен, ставок и тарифов на коммунальные услуги в Москве с нового года. Так, на 3,5 процента вырастет ставка платы для нанимателей за пользование жилым помещением. Его содержание тоже обойдется дороже, индексация составит 4,6 процента. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысится на 3,5 процента.

В октябре сообщалось, что жителям столичного района Свиблово, которые не могут погасить задолженности по ЖКХ, предложили стать дворниками. Соответствующие вакансии открыло ГБУ «Жилищник». Компания предлагает зарплату 30 тысяч рублей, часть которой обещают списать в счет долгов.

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