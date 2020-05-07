В Москве пройдет операция по борьбе с коронавирусом

В Москве 8 мая пройдет седьмая масштабная дезинфекция открытого пространства, в том числе дорог и общественных мест. Об этом в четверг, 7 мая, РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Поводом для данной операции стала профилактика распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам Бирюкова, обеззараживать будут более 300 миллионов квадратных метров территории, включая такие приоритетные места, как парковки, дворы, пешеходные переходы, тротуары. Обработают входы в вестибюли московского метро, места рядом с магазинами, а также общественные туалеты.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов. Уточняется, что химические средства являются безопасными как для человека, так и для животных. При этом те, кто обрабатывают поверхности подъездов, имеют индивидуальные средства защиты, чтобы не заразиться инфекцией и не распространить ее.

По состоянию на 7 мая известно о 6703 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в столице с начала эпидемии насчитывается 92 676 инфицированных COVID-19. Выздоровевших в столице — 9227, за сутки выписаны из больниц 769 человек. Число скончавшихся от осложнений превысило 900.

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