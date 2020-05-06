В Москве рассказали об убытках от ураганного ветра

В Москве и Подмосковье рассказали об ущербе от прошедшего ураганного ветра. Об этом в среду, 6 мая, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Отмечается, что шквалистый ветер повалил более 75 деревьев в городских парках, во дворах жилых домов и на дорогах. Кроме того, известно о десяти случаях повреждения автомобилей.

Агентство уточнило, что на сегодняшний день зарегистрировано одно происшествие на востоке Москвы — на машину рухнуло дерево и разбило стекла.

Ранее 6 мая сообщалось, что в столице объявили экстренное предупреждение в связи с сильными дождями и грозой. Жителям также напомнили о безопасности. Автомобилистам посоветовали держать дистанцию на трассах и скоростной режим.

5 мая появилась информация, что в течение нескольких дней в квартирах москвичей отключат отопление. При этом горячую воду в многоквартирных жилых домах в этом году начнут отключать позже обычного — с 1 июня. График был скорректирован из-за коронавируса.

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