В Москве решили повременить с благоустройством на миллиарды рублей

Московские власти решили повременить с благоустройством на миллиарды рублей из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, город временно отказался от запланированной еще в декабре закупки на 13 миллиардов рублей для проведения работ по благоустройству, поскольку теперь у властей совсем другие приоритеты.

«Благоустройство города, кроме аварийных работ и дезинфекции улиц, дворов, было приостановлено с 11 апреля. Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки», — пояснил Ефимов.

Он добавил, что в дальнейшем, вероятнее всего, в Москве появятся новые механизмы поддержки граждан и бизнеса, которые также потребуют дополнительных средств.

Все работы по благоустройству в Москве официально были приостановлены с 00:00 11 апреля после введения мэром столицы Сергеем Собяниным новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на это, некоторые рабочие продолжили менять бордюры.

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