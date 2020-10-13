В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 58 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом число жертв пандемии в городе составило 5687 человек. Сутками ранее в Москве умерли 34 пациента.

По последним данным, общее число инфицированных в столице достигло 334 813. Накануне выявили 4395 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 262 750 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о наступлении пандемии в столичном регионе. «Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти!» — сказал он.

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