В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 74 пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число жертв коронавируса в Москве достигло 8 233. Днем ранее в городе умерли 77 человек с COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили рекордные 6902 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию зафиксировали у 539 970 граждан. Из них вылечились 394 252 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над коронавирусом близка. Градоначальник назвал московские поликлиники лучшими в стране, отметив, что в них работают опытные и преданные своему делу врачи.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!