В Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерло 77 пациентов с коронавирусом, об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 73 умерших. Таким образом, общее число погибших с COVID-19 в Москве выросло до 8 158 человек.

В Москве за последние сутки выявили 6438 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 533 068.

Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена надвигающаяся «вторая волна коронавируса» в Москве-реке. На кадрах двое мужчин стоят на набережной и смотрят на проплывающую мимо яхту. Затем они замечают в реке огромные фигуры коронавируса.

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