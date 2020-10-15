В Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 54 пациента с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число умерших достигло 5850. Днем ранее в Москве умерли 57 человек.

За последние сутки в столице выявили 3942 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 347 946. За все время вылечились 268 423 пациента, из этого числа 1953 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

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