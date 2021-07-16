В Москве снова объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр снова объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Об этом сообщается на сайте центра.

Отмечается, что в столице ожидается очень высокая температура — до 32 градусов выше нуля. Предупреждение действует с 10:00 до 18:00 17 июля. Кроме того, москвичей предупредили о возможной грозе и ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, в период с 11:00 до 21:00.

Помимо этого, до 21:00 18 июля действует предупреждение о пожарной опасности, местами высокой (4 класс).

Жаркая погода установилась в Москве в первой половине июля. 14 июля был повторен рекорд 1951 года — температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. Аномальное тепло расплавило асфальт и заставило некоторых птиц покинуть столицу.

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