В Москве ухудшилось качество воздуха

Эксперт пояснил, что на уровень загрязнения воздуха влияют два фактора: наличие источников выбросов и текущая метеорологическая обстановка. «Наше аномальное лето, действительно, несколько ухудшило качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию», — сказал он, отметив, что в последнее время в Москве почти каждый день объявляются неблагоприятные метеоусловия.

По мнению Никитича, во время плохой погоды предприятиям нужно снижать выбросы. «Днем у нас обычно не превышаются нормативы качества, а ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение», — добавил замруководителя «Мосэкомониторинга».

Жаркая погода установилась в Москве в первой половине июля. Накануне, в среду, был повторен рекорд 1951 года — температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. Аномальное тепло расплавило асфальт и заставило некоторых птиц покинуть столицу.

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