В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве за последние сутки умер еще 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

По данным штаба, это максимум летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве с 19 июня.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 5442 человек. Накануне сообщалось о 31 скончавшихся.

В Москве за последние сутки выявили 4082 новых случая коронавируса. Больше заболевших последний раз было 15 мая — тогда в столице поставили 4748 диагнозов COVID-19. Всего по данным на 6 октября в столице выявили 311 559 случаев заражения COVID-19. При этом 255 100 москвичей выздоровели.

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