В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за последние сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Таким образом общее число скончавшихся достигло 7573 человек. Накануне сообщалось о 73 умерших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице за все время распространения новой инфекции заразились 2,5-3 миллиона жителей. Он напомнил, что весной, когда началось массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу, доля москвичей с иммунитетом составляла от 20 до 25 процентов. Однако люди не переставали заражаться вирусом и летом, а осенью случился подъем заболеваемости COVID-19.

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 485 545. За все время в городе вылечились 350 746 пациентов.

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