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В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Москве за последние сутки умер еще 71 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Возраст скончавшихся пациентов не уточняется. Общее число умерших в столице достигло 8379. Оперштаб напомнил, что в случае появления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.
Накануне сообщалось о 75 скончавшихся.
21 ноября стало известно, что москвичи начнут получать смс-оповещения с результатами теста на коронавирус. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что все итоги ПЦР-тестов на COVID-19, которые были сделаны как в поликлиниках, больницах, так и дома по приезде медиков, будут присылать горожанам в виде сообщений.
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