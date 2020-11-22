В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умер еще 71 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Возраст скончавшихся пациентов не уточняется. Общее число умерших в столице достигло 8379. Оперштаб напомнил, что в случае появления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Накануне сообщалось о 75 скончавшихся.

21 ноября стало известно, что москвичи начнут получать смс-оповещения с результатами теста на коронавирус. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что все итоги ПЦР-тестов на COVID-19, которые были сделаны как в поликлиниках, больницах, так и дома по приезде медиков, будут присылать горожанам в виде сообщений.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!