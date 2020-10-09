В Москве умерли 30 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 30 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5560 человек. Накануне сообщалось о 33 умерших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии скрытой информации о ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, столичные власти открыто и честно говорят об эпидемической обстановке в городе.

В Москве за последние сутки выявили 3701 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 321 812. Кроме того, в столице за все время вылечились 259 127 пациентов.

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