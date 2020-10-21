В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом. Об этом во среду, 21 октября, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Возраст пациентов не уточняется.

Оперштаб также напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.

Накануне, 20 октября, сообщалось о смерти 63 человек с COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 4389 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 377 017. В столице за все время вылечились 277 608 пациентов.

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