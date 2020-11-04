В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб столицы.

Всего с начала эпидемии число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве достигло 7071. Накануне сообщалось о 68 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 5826 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 112 646.

1 ноября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ограничительные меры в Москве дали результаты, и ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Градоначальник также выразил надежду на то, что в столице начнется спад заболеваемости.

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