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В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»
В Москве за минувшие сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб столицы.
Всего с начала эпидемии число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве достигло 7071. Накануне сообщалось о 68 умерших.
В Москве за последние сутки выявили 5826 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 112 646.
1 ноября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ограничительные меры в Москве дали результаты, и ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Градоначальник также выразил надежду на то, что в столице начнется спад заболеваемости.
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