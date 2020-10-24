В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

Таким образом, общее число умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 6380 человек. Накануне, 23 октября, сообщалось о 63 скончавшихся.

Оперштаб также напомнил, что стоит остаться дома и вызвать врача в случае проявления любых симптомов ОРВИ.

В Москве за последние сутки выявили 4453 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 391 361. В столице за все время вылечились 287 910 пациентов.

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