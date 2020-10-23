Сегодня в 23:12
В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
За прошедшие сутки в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.
Таким образом, общее число умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 6312 человек.
Накануне сообщалось о 62 скончавшихся. При этом 21 октября во всей стране было зафиксировано рекордное с начала эпидемии число умерших с COVID-19 за сутки — 317 человек.
В Москве за последние сутки выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 386 908.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!