В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

Таким образом, общее число умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 6312 человек.

Накануне сообщалось о 62 скончавшихся. При этом 21 октября во всей стране было зафиксировано рекордное с начала эпидемии число умерших с COVID-19 за сутки — 317 человек.

В Москве за последние сутки выявили 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 386 908.

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