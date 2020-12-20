В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом достигло 10 469 человек. Накануне сообщалось о 77 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 735 900. За все время от COVID-19 в столице вылечились 567 743 пациента, из них 4790 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

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