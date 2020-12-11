В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб столицы.

Таким образом общее число жертв коронавируса в городе достигло 9798. Днем ранее в Москве умерли 77 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В столице за минувшие сутки выявили 7215 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 679 163. За все время распространения инфекции в городе вылечились 518 889 пациентов, из них 5920 — выздоровевшие за прошедшие сутки.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!