В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 76 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число жертв пандемии в городе достигло 8455. Днем ранее в Москве умер 71 человек с коронавирусом.

В Москве за последние сутки выявили 6 866 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице составило 560 579, из них 410 641 пациентов вылечились.

Ранее стало известно, что москвичи начнут получать SMS-оповещения с результатами теста на коронавирус. Отмечается, что все итоги ПЦР-тестов на COVID-19, которые были сделаны как в поликлиниках, больницах, так и дома по приезде медиков, будут присылать горожанам в виде сообщений.

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