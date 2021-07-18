В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр вновь объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 18 июля, из-за жары. Об этом сообщается на сайте центра.

Согласно прогнозу, в городе ожидается температура воздуха от 30 до 32 градусов с 10:00 до 18:00. Кроме того, в столичном регионе действует предупреждение о высокой пожароопасности, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Жаркая погода установилась в Москве в первой половине июля. 14 июля был повторен рекорд 1951 года — температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. Аномальное тепло расплавило асфальт и заставило некоторых птиц покинуть столицу.

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