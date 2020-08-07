В Москве временно закроют четыре станции метро, расположенные на Сокольнической линии. «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» не будут принимать пассажиров с 7 по 11 августа. Об этом в пятницу, 7 августа, «Российской газете» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Закрытие четырех станций позволит провести работы по устройству современного бесстыкового пути, который считается более надежным и комфортным. Уточняется, что поезда по таким рельсам двигаются плавнее и намного тише.

Москвичам рекомендовали воспользоваться бесплатным городским транспортом, отходящим от временно конечной станции «Саларьево» до «Коммунарки». Кроме того, можно воспользоваться постоянными автобусами, которые проезжают мимо закрытых станций.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в Москве запланировали построить две новые радиальные линии метро.

14 июля стало известно, что станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут работать в особом графике до 20 августа из-за проведения строительных работ на участке Сокольнической линии метро.

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