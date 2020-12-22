В Москве за сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за минувшие сутки. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.

Общее число умерших в столице достигло 10 540. Накануне сообщалось о 75 умерших.

21 декабря в Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса. Теперь на прививку от COVID-19 могут записаться работники транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По словам градоначальника Сергея Собянина, теперь защититься от вируса смогут в общей сложности около миллиона москвичей. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет расширяться.

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