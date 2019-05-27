В Москве зафиксировали весенний беби-бум

В марте и апреле 2019 года в Москве родились 22,5 тысячи младенцев, что на шесть процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

По мнению начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, положительная статистика свидетельствует о том, что семейные ценности остаются приоритетными для жителей столицы.

Как сообщалось ранее, родившихся в первые месяцы весны девочек чаще всего называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), а мальчиков — Александрами, Михаилами и Максимами.

В августе 2018-го главный врач Центра планирования семьи и репродукции столичного департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич заявлял, что рождаемость в столице может вновь начать расти в ближайшие три-четыре года. По его словам, на протяжении нескольких десятилетий в Москве идет волнообразное течение количества родов.

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