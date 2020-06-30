В Москве захотели изменить движение по Третьему транспортному кольцу (ТТК): на некоторых участках это позволит добавить новые полосы, а в опасных местах, наоборот, перестроить их и поставить лишние дорожные буферы. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

По его словам, на ТТК будут пересматривать разметки на полосах и убирать «бутылочные горлышки» — места, на которых максимально часто появляются заторы в час пик из-за въезжающих на главную дорогу автомобилистов с второстепенных направлений. По мнению Ликсутова, так движение по магистрали станет равномернее и безопаснее.

Ликсутов также отметил, что большая часть изменений в городе производится после обращений москвичей. Кроме того, глава столичного департамента транспорта заявил, что открывается краудсорсинговый проект, чтобы зафиксировать максимальное число мнений горожан насчет улучшения транспортной системы.

«У нас есть 1761 предложение», — сказал он и добавил, что их становится только больше. «Например, к 15 июля будет сделан пешеходный переход на 1-м Самотечном переулке, а также организован пешеходный тротуар на Суворовской площади около театра Российской армии», — пояснил Ликсутов.

Кроме того, станет безопаснее переходить дорогу около станций метро «Улица Дмитриевского» и «Семеновская». Уточняется, что к 1 августа построят пешеходный переход и установят светофоры на Перовской, Адмирала Макарова, Маршала Захарова, Дубравной и Новопетровской улицах, на 1-м Карачаровском проезде, в Нововоротниковском переулке и на Новоясеневском проспекте.

Накануне, 29 июня, сообщалось, что правительство Москвы приняло решение изменить разметку на ТТК. На некоторых участках изменится количество полос для автомобилей. Уточняется, что так транспорт на ТТК сможет двигаться быстрее и свободнее.

Кроме того, москвичам назвали стоимость проезда по новому 23-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе. Отмечается, что этот участок дороги растягивается всего на 339 километров. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, автомобилисты будут платить 2,5 рубля за 1 километр новой трассы.

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