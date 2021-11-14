Москвичам рассказали об изменении облика спальных районов

Николай Палажченко — автор идеи и куратор фестиваля «Здесь и сейчас» — в беседе с «Мослентой» рассказал о том, что современное искусство должно идти в спальные районы.

«Там достаточно много площадок, у которых есть большая потребность в современном искусстве: это могут быть граффити, паблик-арт-объекты, мультимедийные работы и художественные интервенции в самом разном виде», — считает он.

По словам Палажченко, в спальных и промышленных районах есть большая потребность в искусстве. Именно поэтому в рамках проекта арт-объекты размещаются в не самых очевидных местах. Например, работа Кирилла Ашастина появилась на здании культурного центра «Салют» в Тушине.

Куратор фестиваля рассказал и о том, что на юго-востоке Москвы в Капотне открылась выставка «Москва без окраин. Капотня». «Это спальный район, куда нелегко добраться, но нам хотелось, чтобы и там появился яркий образ, яркая точка, созданная современным художником», — объяснил Палажечко.

Ранее художник рассказал о принятии культуры стрит-арта в Москве.