В Подмосковье анонсировали новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал новые ограничения, связанные с распространением коронавируса.

По его словам, с большой долей вероятности для людей старшего поколения заблокируют социальные карты, чтобы пенсионеры оставались дома. Воробьев отметил, что решение о дополнительных ограничениях для жителей региона старше 65 лет будет принято в среду, 11 ноября.

Воробьев рассказал, что пожилых людей при этом не ограничивают в прогулках и походах в магазин, однако до 15 ноября им следует оставаться дома.

В октябре об ограничениях из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. С 9 октября и до окончания школьных каникул льготный проезд учеников в общественном транспорте был приостановлен. Также с 9 до 28 октября приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в Москве выявили 6897 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель, превышающий майский пик пандемии. Общее число инфицированных в столице достигло 475 166. В Московской области зарегистрировано 660 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 92 184.

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