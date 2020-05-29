В Подмосковье анонсировали открытие парикмахерских

Работа парикмахерских может быть возобновлена в Подмосковье с 3 июня. Открытие анонсировал глава Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.

Главное условие — соблюдение всех санитарных правил, а также специальных стандартов, которые разрабатывает правительство региона. В частности, сотрудников и клиентов могут обязать быть в масках, указал руководитель региона. «Может быть, должно быть стекло у парикмахера, сейчас эти стандарты будут разработаны». — пояснил он.

28 мая глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что парикмахерские и другие предприятия сферы услуг смогут возобновить свою работу, если москвичи будут соблюдать действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. По его словам, парикмахерские решили пока не открывать, потому что в них контактируют с клиентами достаточно плотно.

За последние сутки в Москве выявлено 2332 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в столице увеличилось до 175 829. Выздоровели 74 725 человек, умерли 2330 пациентов.

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