В подмосковном общежитии отравились все жильцы

Все госпитализированные — выходцы из одной чувашской деревни, работающие на стройке. Известно, что до отравления они питались в общей столовой. Медики предполагают, что жильцы общежития могли отравиться именно там. Возможными причинами врачи указали ротавирусную инфекцию и нарушение технологических процессов во время приготовления пищи.

Повар столовой отрицает обвинения. Остальные обстоятельства устанавливаются.

Ранее трое членов московской семьи попали в реанимацию после отравления арбузом из «Магнита» на Совхозной улице. Бабушка и 15-летняя внучка умерли в больнице. Мать девочки удалось спасти. Позднее стало известно, что еще троих соседей отравившейся арбузом семьи госпитализировали. Они также ели арбуз.

По делу об отравлении задержали 39-летнего сотрудника, занимавшегося дезинфекцией помещения «Магнита» на Совхозной улице. Предполагается, что он нарушил правила санитарной обработки.

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