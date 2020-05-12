Власти Москвы решили не отказываться от СМС-оформления цифровых пропусков

Россияне могут получить цифровой пропуск для поездок по Москве, отправив СМС-сообщение на номер 7377, однако функцией не смогут воспользоваться иностранные граждане — им нужно зайти на портал nedoma.mos.ru или позвонить в единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77. Для оформления пропуска через СМС нужно указать цель, которая соответствует определенному коду. Например, 1 — цифровой пропуск для работающих, 2 — посещение медицинской организации. Кроме того, доступен лишь один код документа, удостоверяющего личность: 1 — паспорт гражданина Российской Федерации.

В начале мая глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по СМС. Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что это не востребованный канал. По словам Лысенко, люди привыкли к формам на портале nedoma.mos.ru, так как там представлено больше информации.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения в столице до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в городе вводятся дополнительные меры — пользоваться общественным транспортом и посещать общественные места можно будет только в маске и перчатках.

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