Водитель такси сбил семилетнего мальчика на северо-западе Москвы

Инцидент произошел во вторник, 27 июля. У дома номер семь по улице Фомичевой легковой автомобиль сбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу. Водитель с места ДТП не скрывался. О марке машины и состоянии мальчика подробностей нет.

25 июля в Москве водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе на юго-востоке столицы. ДТП произошло на улице Нижние Поля. Школьницу госпитализировали с ушибами конечностей.

Вечером 21 июля на Остафьевской улице в Москве водитель автомобиля Lada Vesta протаранил пятилетнего ребенка. Мальчик возвращался из детского сада и в момент аварии переезжал пешеходный переход на самокате.

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