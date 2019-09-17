Врачи приготовились к росту числа пациентов на треть из-за «барической пилы»

Московские врачи прогнозируют на этой неделе 30-процентное увеличение числа пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс. Об этом пишет газета «Известия».

Медики связывают это с «барической пилой» — резкими скачками атмосферного давления, на которые реагируют метеочувствительные люди. В такие дни плохо себя чувствующим людям лучше находиться дома, по возможности лежать и пить чай с мятой. При этом хождение по врачам с высоким или низким давлением — дополнительная нагрузка на организм.

Продержится это явление практически всю неделю. Возвращение атмосферного давления к норме начнется с четверга.

16 сентября сообщалось, что на протяжении всей недели в городе будет переменная облачность, осадки и сильный ветер. Температура воздуха во вторник, 17 сентября, ожидается на уровне плюс 13-16 градусов, в четверг и пятницу, 19 и 20 сентября, — около 10 градусов тепла. Также синоптики предупредили о мокром снеге «в исключительно символической, незначительной дозе».

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