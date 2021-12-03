Журналистка Анна Рождественская заявила о ненависти к 90-м годам

«Я ненавижу 90-е. Я ненавижу благополучных утырков, которые романтизируют 90-е… Это вообще были годы безудержности, для всех. Наверное, из-за полной обесцененности всего, даже жизни. Гуляли как в последний день», — пишет женщина. Она вспомнила, как ее пытались зарезать «за вежливость», потому что бандиты в те годы считали ее проявление снобским и оскорбительным. Однако, как отмечает Рождественская, вскоре жители Люберец, где в молодости жила сама журналистка, перестали задирать ее, и даже несколько раз спасли от «неместных». По ее словам, в те времена в городе было очень много безнаказанных убийств, изнасилований и разбоя. Саму Рождественскую, как она признается, тоже несколько раз чуть не убили.

«Это когда человек по кличке Синяк тоже чудом меня не убил. А потом женился на дочке моей воспитательницы из детского сада. А потом обстрелял ее балкон из калаша. А потом почти убил нашего с Иващенко друга Стасика», — вспомнила журналистка, добавив, что после всей этой истории продолжала как ни в чем не бывало общаться с тем самым Синяком.

История бывшей возлюбленной Макаревича отозвалась у многих пользователей сети. Они отметили, что в те времена сами не раз оказывались под дулом пистолета и их жизнь подвергалась смертельной опасности. «Дважды под дулом пистолета была. Ни за что. Кому-то показалось, что я подрезала. Но это вообще не я была. Кому-то захотелось свой приклеенный скотчем бампер починить за мой счет», «У папы был первый частный банк в городе. Один за другим пропадали его люди. Его два зама», «А еще 90-е — это романтизация воров, бандитов и проституток и обесценивание социально-значимых профессий», — прокомментировали юзеры.

Ранее член Общественной палаты Республики Дагестан Арсен Магомедов вспомнил о московских драках в «лихие 90-е». Он отметил, что даже тогда не позволил себе вторым напасть на человека, предоставив своему знакомому возможность биться с противником один на один.