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Грабитель отобрал у москвича пакет с едой

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Грабитель в Москве отобрал у прохожего пакет с едой, сообщили агентству РИАМО во вторник, 23 мая, в пресс-службе столичного управления МВД.

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Нападение произошло накануне на улице Плещеева. Неизвестный ударил мужчину неустановленным предметом по голове, отнял еду и скрылся. Пострадавший доставлен в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей. Госпитализация не потребовалась. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник полиция задержала подозреваемую в краже коллекционных резиновых крокодилов у заведующего кафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ). Ею оказалась 66-летняя ранее не судимая москвичка, проживающая в том же доме.

Коллекционные игрушки владелица оставила в пакете, висящем на ручке стоявшего в подъезде самоката. По ее словам, ущерб от действий вора составил около семи тысяч рублей.

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