Метрополитен придумал способ согреть толпу возле «Выхино»

Пассажирам, ожидающим транспорт у станций метро «Выхино» и «Кузьминки», будут бесплатно раздавать чай. Об этом журналистам сообщил первый замначальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов, передает агентство «Москва».

По его словам, пассажиров в круглосуточном режиме информируют о путях прохода более 80 человек. Кроме того, ведется объявление в поездах, на эскалаторах и станциях, также усилена работа касс.

28 октября был временно закрыт участок подземки между станциями «Выхино» и «Котельники». Его откроют 4 ноября. Ограничения связаны с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии, которая пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

«Выхино» до продления Таганско-Краснопресненской линии в сторону «Жулебино» была самой загруженной станцией столичного метро. В часы пик вагоны на ней нередко заполняются так, что на последующих станциях пассажиры уже не могут попасть в поезд. Такая ситуация получила название «эффект Выхино».