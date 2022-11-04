Стал известен адрес проведения первого джазового концерта в Москве

Адрес проведения первого джазового концерта в столице «Мосленте» назвал научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Из его слов стало известно, что это произошло на территории ГИТИСа.

«Первый концерт со словом "джаз" в названии состоялся 1 октября 1922 года в Москве. Сейчас помещение, в котором он проходил, называется 26 аудиторией ГИТИС, а в то время это был большой зал ГИТИСа», — рассказал Мошков.

Что там звучало, никто не знает, так как записей этого концерта не существует, отметил он. Есть только отчеты прессы и участников, но все они противоречат друг другу. «Люди как будто рассказывают о разных событиях и, видимо, так оно и есть. Потому что, похоже, тот самый первый джазовый концерт, который дал коллектив под названием "Джаз-банд Валентина Парнаха", в памяти современников путался со вторым и третьим концертами, прошедшими в других залах в другое время и игравшимися другим составом группы», — объяснил главный редактор «Джаз.Ру».

Можно предположить, что люди экспериментировали, пытаясь играть новую музыку, которую никто из них, кроме самого руководителя ансамбля, живьем не слышал, добавил он.

Ранее был раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х — Московской рок-лаборатории. Она находилась в Старопанском переулке.