Названы главные адреса в истории московского джаза

Главные адреса в истории московского джаза назвал «Мосленте» научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

«Все основные джазовые записи в стране делались именно в Москве, так как здесь была пара приличных студий звукозаписи. Одна из них называлась "Кабинет напевов Музтреста", и находилась на Кузнецком Мосту, в здании, на фасаде которого сейчас написано "Моспроект-3"», — сказал Мошков.

По словам собеседника «Мосленты», например, одной из центральных площадок для выступлений джазовых коллективов был сад «Эрмитаж», располагающийся по адресу Каретный Ряд, 3. А первый джазовый фестиваль был проведен в октябре 1962 года в кафе «Молодежное», которое находилось на улице Горького (сейчас это Тверская-Ямская, дом 11).

Ранее было названо самое «тусовочное» место в Москве середины прошлого века. По имеющейся информации, советские граждане собирались в «Коктейль-холле» в центре Москвы.