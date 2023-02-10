Опубликованы адреса самых известных памятников Пушкину в Москве

Адреса самых известных памятников поэту Александру Пушкину в Москве опубликовала «Мослента» в день памяти классика. 10 февраля (29 января по старому стилю) 1937 года Пушкин скончался из-за полученного на дуэли с бароном Жоржем Шарлем Дантесом смертельного ранения.

Самый знаменитый памятник поэту стоит на Пушкинской площади. Его торжественное открытие состоялось в день рождения классика в 1880 году — тогда площадь еще называлась Страстной, но позднее ее переименовали. И если первые 70 лет бронзовое творение скульптора Александра Опекушина простояло в начале Тверского бульвара, то в 1950-м его решили перенести. Сейчас памятник располагается на фоне Театра мюзикла в начале Страстного бульвара.

Не меньшей популярностью пользуется сравнительно молодой памятник Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой на Арбате, авторами которого стали скульпторы Александр и Игорь Бургановы, а также архитекторы Евгений Розанов и Евгений Шумов. Открытие бронзового монумента в 1999 году было приурочено к 175-летию со дня свадьбы знаменитой пары.

Неподалеку от Арбата, на Спасопесковской площади, есть еще один памятник Пушкину, про который мало кто знает. В 1993-м скульптур Юрий Динес создал его на средства австрийского историка Герхарда Ягшитца из Вены и одной из столичных компаний, о чем гласит надпись на скрытом в глубине дворов постаменте.

На площади у Никитских ворот рядом с храмом Вознесения Господня стоит один из самых необычных памятников Пушкину и Гончаровой — фонтан-ротонда «Наталья и Александр».

Есть памятник Пушкину и в парке искусств «Музеон». Расположенную там мраморную скульптуру создала скульптор Альдона Ненашева в 1987 году.

Бронзовый бюст поэту можно найти в сквере около школы №353, носящей его имя. Изображающий классика в юные годы памятник работы скульптора Екатерины Балашовой был открыт 31 октября 1967 года.

Неподалеку от школы находится библиотека имени Пушкина (Спартаковская улица, 9), раньше ей руководила одна из дочерей поэта Мария Гартунг. Перед зданием установлен еще один бюст великому классику, изображающий его в более поздние годы.

В 1955 году рядом с главной аллеей Бабушкинского парка установили белокаменную статую Пушкину, а в 1999-м памятник поэту появился в Зеленограде, на пересечении Солнечной улицы и Старокрюковского проезда.

«Отдыхающего Пушкина» можно встретить в усадебном саду музея его имени, на углу Пречистенки и Чертольского переулка. Раньше этот памятник стоял рядом с мастерской своего создателя, Александра Рукавишникова на Большой Молчановке. Но в 2021 году его решили перевести на территорию музея.

Ранее пользователи сети обнаружили питьевую воду в фонтане «Наталья и Александр» у Никитских ворот. Многие признались, что не рискнули бы ее пить.