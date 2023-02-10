Одного перенесли, другой спрятался, а третий уехал. Сколько в Москве памятников Пушкину и какова их судьба?

Пушкин над Тверской

Адрес: Пушкинская площадь

Самый знаменитый памятник Александру Сергеевичу стоит на Пушкинской площади. Скульптор Александр Опекушин создал его в 70-х годах XIX века. Памятник был отлит из бронзы и первоначально установлен на Страстной площади (ныне - Пушкинская) в начале Тверского бульвара. Торжественное открытие состоялось 18 (6 по старому стилю) июня 1880 года.

Там он и простоял следующие 70 лет. В 1950 году было принято решение о реконструкции и переименовании Страстной площади как раз в Пушкинскую. И памятник решили перенести на другую сторону Тверской. Теперь он стоит на фоне Театра мюзикла в начале Страстного бульвара.