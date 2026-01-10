Аэропорт Шереметьево прекратил принимать самолеты

Аэропорт Шереметьево московского авиаузла временно прекратил прием самолетов. Об этом воздушная гавань сообщила в своем Telegram-канале и подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Такой шаг был предпринят из-за неблагоприятных погодных условий. Ввод аэропорта в строй запланирован на 08:00 по московскому времени.

Накануне столичный регион оказался в центре циклона «Фрэнсис». Он принес с собой рекордные осадки в виде снега. Из-за метели в московском аэропорту Домодедово в сугробе застрял самолет. Рейс должен был осуществить вылет из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места. На помощь пришли сотрудники воздушной гавани с лопатами. Работники аэропорта расчистили шасси, что помогло вырулить самолету на взлетную полосу.