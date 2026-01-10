Самолет застрял в сугробе в московском аэропорту Домодедово. Об инциденте в пятницу, 9 января, написал Telegram-канал «Москвач».

Согласно предварительным данным, рейс должен был осуществить вылет из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места. На помощь пришли сотрудники воздушной гавани с лопатами. Работники аэропорта расчистили шасси, что помогло вырулить самолету на взлетную полосу.

Ранее жители Москвы и Подмосковья массово вышли на улицы с лопатами. Так они решили помочь коммунальным службам региона справиться с последствиями непогоды. Так, один мужчина вышел на борьбу с циклоном в четыре утра. Чтобы жители дома смогли выйти из подъездов и пройти по тротуарам, когда проснутся, он начал работать еще до рассвета.