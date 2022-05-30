Дизайнер назвала предотвращающие агрессию элементы дизайна в школах

Дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур Московского городского педагогического университета Екатерина Барсукова в разговоре с «Мослентой» назвала способные предотвратить агрессию элементы дизайна в школах.

Она объяснила, что это специальный подход, который содержит достаточно старый набор функциональных правил, которые работают в общественном пространстве. В первую очередь, отмечает эксперт, важно обеспечить общественный контроль — просматриваемость. Этого поможет добиться равномерное освещение, стеклянные двери в кабинеты, открытые гардеробы и другие элементы.

«Недостаток освещения, тупиковые зоны, в которых бывает мало людей, места, где можно спрятаться и какое-то время побыть без стороннего контроля со стороны взрослых или одноклассников, — это, безусловно, шаг в сторону агрессии», — объясняет она.

Также на ситуацию может повлиять световой дизайн и разноуровневое качественное не слишком яркое освещение правильной температуры.

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