Архитектор из Москвы назвала международные примеры создания природных садов

Ландшафтный архитектор из Москвы Надежда Астанина в беседе с «Мослентой» назвала международные примеры создания естественных природных садов.

Главный вдохновитель для создания естественных парков — природа. Трационными ландшафтам для Московского региона являются луга, заливные и сухие, отметила специалист. Она напомнила, что среди знаменитых международных проектов, построенных на использовании традиционных растений региона можно выделить Хай-лайн парк в Нью-Йорке, Миллениум парк в Чикаго. Их автор, голландский ландшафтный архитектор Пит Удольф, больший акцент делает на эстетизации природы, ее рукотворности.

«Мы все-таки склоняемся к чистой природности. В наши дни подобие природных сообществ создает английский ландшафтный архитектор Найджел Даннет. Его самая известная работа — Олимпийский парк в Лондоне. Зеленые английские стриженые лужайки он заменяет на цветущие луга. Как в Кембридже, где знаменитый стриженый газон засеяли местными луговыми растениями. Которые там уже практически исчезли из-за того, что в Англии очень много газонов», — рассказала собеседница в интервью.

Ранее Совет Федерации порекомендовал взять за образец московский парк «Яуза» и тиражировать его опыт в других городах России.